Panthers Wrocław / fot. AGNIESZKA SADOWSKA

Polish Bowl XIII: wrocławskie Pantery walczą o mistrzostwo

Już w sobotę 21 lipca poznamy tegorocznego Mistrza Polski Ligi Futbolu Amerykańskiego. Na Stadionie Olimpijskim o tytuł walczyć będą Panthers Wrocław i Lowlanders Białystok.

Tegoroczny Polish Bowl rozgrywany jest pod egidą Ligi Futbolu Amerykańskiego, w której do rywalizacji o mistrzowski tytuł w sezonie przystąpiło 12 drużyn. Rozegrały 48 meczów. Potem były cztery fazy play-off, które wyłoniły finalistów, którzy walczyć będą o puchar Mistrzów Polski na wrocławskim Stadionie Olimpijskim.

Swoje mecze rozgrywa tu drużyna Panthers Wrocław. Zespół powstał w 2013 roku w wyniku fuzji Devils Wrocław i Giants Wrocław, trzy i cztery lata potem triumfowali w Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, wcześniej grając w finale tych rozgrywek. Dwa lata temu Panthers zdobyli Puchar Europy, wygrywając turniej Final Four Ligi Mistrzów IFAF Europe. Przeciwnikiem wrocławian będzie Lowlanders Białystok. Występujący w czarno-żółtych barwach zespół założony został w 2006 roku, ale oficjalnie debiutował w meczach drugiej ligi futbolowej dwa lata potem. Wtedy wygrał tę klasę rozgrywek. Potem zajmowali przez kilka sezonów drugie miejsca w II i I lidze, by w roku 2014 awansować do TopLigi, ówczesnej futbolowej ekstraklasy. Tam zajmowali trzy razy trzecie miejsce. W sobotę pierwszy raz zagrają o mistrzostwo Polski.

Mecze futbolu amerykańskiego to tradycyjnie imprezy, mające charakter piknikowy. Tak będzie i tym razem: wokół stadionu będą festiwal food trucków, strefa małego kibica, stoiska z gadżetami ligowymi i grających w niej drużyn oraz konkursy z nagrodami. Nie zabraknie pokazów cheerleaderek, a w przerwie, niczym podczas amerykańskiego Super Bowl, odbędzie się Half Time Show, podczas którego wystąpi Mariusz Dyba, zwycięzca ostatniej edycji programu „Idol”.

* Sobota, godz. 15-22, Stadion Olimpijski, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35. Bilety 15-30 zł

* Godz. 15 – rozpoczęcie pikniku rodzinnego przed Stadionem Olimpijskim, godz. 18 – uroczysta ceremonia otwarcia Polish Bowl, godz. 18.30 – rozpoczęcie meczu finałowego.