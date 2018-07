DAWID ANTECKI

Soulfly w klubie Zaklęte Rewiry

W sobotę 21 lipca w Zaklętych Rewirach wystąpi Soulfly, jedna z gwiazd współczesnej muzyki metalowej. Amerykańska grupa wykonuje muzykę z pogranicza groove i thrash metalu, w której wyraźne są wpływy muzyki etnicznej i world music.

Zespół powstał w 1997 roku w Phoenix z inicjatywy Brazylijczyka Maxa Cavalery, który odszedł rok wcześniej ze słynnej Sepultury (był jej współzałożycielem). Do dziś jest on jedynym stałym członkiem Soulfly, głównym kompozytorem i autorem tekstów. Debiut jego nowej grupy przypadł na 1998 rok i okazał się sukcesem – w Stanach Zjednoczonych pokrył się złotem. Początkową twórczość kapeli można było określić mianem nu-metalu, ale wraz ze zmianami składu zespołu zmieniała się grana przez Soulfly muzyka i na kolejnych krążkach daje się usłyszeć większy nacisk na agresję, brutalność, dynamikę. Wydany w 2005 roku album „Dark Ages” to już ostre granie z pogranicza thrash i death metalu.

Ich ostatni krążek, z którym przyjadą do Wrocławia, to wydany w 2015 roku „Archangel”, brutalne riffy gitarowe i rytmy perkusji z elementami world music poszerzające granice death metalu. Lider formacji określa płytę jako powrót do korzeni Soulfly i Sepultury, to też najbardziej ekstremalne brzmienia w karierze Cavalery, któremu w Soulfly towarzyszy za perkusją jego syn Zyon.

Jest szansa, że we Wrocławiu zagrają coś nowego – zespół pracuje nad kolejnym, jedenastym już krążkiem. Cavalera zapowiada, że ta płyta pokaże wszystko, co w Soulfly najlepsze, a gatunkowo będzie reprezentować thrash metal ubarwiony muzyką amazońskich plemion. Jako supporty wystąpią polskie zespoły Koronal i The Sixpounder.

Sobota, godz. 19. Zaklęte Rewiry, ul. Krakowska 100. Bilety: 69 zł (kolekcjonerskie), 79 zł (biletomat.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl), 89 zł (w dniu koncertu).