Pionierzy ze Szwecji, czyli In Flames w A2

W Centrum Koncertowym A2 wystąpią prekursorzy gatunku nazywanego melodic death metal, czyli szwedzki skład In Flames.

Ten podgatunek death metalu, jak sama nazwa wskazuje, bazuje na melodyjnych riffach i gitarowych solówkach, a ochrypły, agresywny growl często zastępuje tu tradycyjny, czysty wokal. Dodatkowo w tekstach takich utworów bywa bardzo poetycko, niż w twórczości „czystych” deathmetalowców. Za ojców chrzestnych stylu uznaje się zespoły Death i Morbid Angel, ale też jako podwaliny wskazuje się często niektóre albumy grup At the Gates, Carcass i Sentenced. Znawcy gatunku wyróżniają w death metalu styl göteborski, którego jedną z ikon jest formacja In Flames.

Zespół powstał w 1990 roku oczywiście w Göteborgu. Powołał go do życia Jesper Strömblad, muzyk deathmetalowej Ceremonial Oath, którą zresztą wkrótce opuścił. Do nowej formacji zaprosił do współpracy gitarzystę Glenna Ljungströma i basistę Johana Larssona. Trzy nagrane utwory wysłali do wytwórni Wrong Again Records, kłamiąc, że mają już trzynaście piosenek. Firma dostrzegła w nich potencjał i zaoferowała kontrakt. Szwedzka maszyna ruszyła: płyty wydawali jedna po drugiej, pojawiły się też zmiany w składzie, m.in. dołączenie wokalisty Andersa Fridéna, były też koncerty z Kreatorem, Dream Theater, Slipknot, Slayerem i Testamentem i pierwsze występy w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Ich utwór znalazł się w grze Guitar Hero III, grali na głównej scenie Ozzfest 2005 i innych znanych festiwalach. Dziś są światowej sławy marką na koncie z czterema Grammis (szwedzkie Grammy) i nagrodą dla najlepszego zespołu na Metalhammer Golden Gods i z imponującą dyskografią.

W A2 w supportować ich będzie Walkways, zespół z Izraela grający metal alternatywny. Po wydaniu debiutanckiego albumu „Safe in Sound” w 2013 roku Walkways powracają w 2018 roku z utworem „Despair (For Heaven's Sake)”, pierwszym singlem z ich nadchodzącego krążka „Bleed Out, Heal Out”. Po występach na takich festiwalach, jak Wacken Open Air 2015 czy ARTmania 2017, zespół postanowił bardziej zadbać o fanów na Starym Kontynencie i koncertować częściej w Europie. Jedną z okazji jest występ z In Flames we wrocławskim klubie A2.

A2, ul. Góralska 5a. Czwartek, 5 lipca, godz. 19. Bilety 99 zł.